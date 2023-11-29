Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Sarı-kırmızılı ekip, United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. Bu maçların birini kazandı.

YENİ BİR DESTAN YAZMA ZAMANI



Manchester United ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray daha önce İngiliz ekibi karşısında zoru başarmıştı. İki takım, 1993'te Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini de 0-0 tamamlayarak tur atlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırmıştı. Şimdi Galatasaray yeni bir tarih yazmanın eşiğinde... Temsilcimizden bir zafer daha bekliyoruz.

GOLLER ICARDI VE ZAHA'DAN



Icardi ile Wilfried Zaha, Manchester karşısında Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. 2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan İcardi, İngiltere'deki ilk maçta fileleri havalandırmıştı.