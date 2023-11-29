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Galatasaray Manchester United'ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11'ini belirledi

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubun 5. maçında sahasında Manchester United ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef, sahadan galip ayrılıp United'ın ümitlerini tüketmek ve son haftaya gruptan çıkma şansını taşımak. Zafer 11'ini belirleyen Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yerine o yıldıza şans verecek. İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı muhtemel 11'i ve maç öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:14 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:14
Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu 5. karşılaşmasında Manchester United'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmak isteyen Galatasaray, Manchester United ile oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Cimbom İngiltere'de oynana maçta 2-0 geriye düşmesine karşılık güçlü rakibini yenmeyi başarmıştı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

MANU KAYBEDERSE VEDA EDECEK

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Bugünkü karşılaşmayı kazanarak son 16 turuna kalma şansını son maça taşımayı planlayan Galatasaray, taraftarı önünde kazanması halinde puanını 7'ye çıkaracak, son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak ve Avrupa Ligi'ni garantileyecek.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Kopenhag maçı ise gruptaki son durumu şekillendirecek. Öte yandan Manchester ise yenilgi halinde üst tura çıkma şansını bir maç kala kaybedecek.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

SAHASINDA HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Öte yandan Galatasaray, Manchester ile 7 kez karşılaştı ve takımlar ikişer galibiyet aldı. Üç maç beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Sarı-kırmızılı ekip, United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. Bu maçların birini kazandı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

YENİ BİR DESTAN YAZMA ZAMANI

Manchester United ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray daha önce İngiliz ekibi karşısında zoru başarmıştı. İki takım, 1993'te Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini de 0-0 tamamlayarak tur atlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırmıştı. Şimdi Galatasaray yeni bir tarih yazmanın eşiğinde... Temsilcimizden bir zafer daha bekliyoruz.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

GOLLER ICARDI VE ZAHA'DAN

Icardi ile Wilfried Zaha, Manchester karşısında Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. 2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan İcardi, İngiltere'deki ilk maçta fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti. Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son 5 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

UYARI YAPTI

Zorlu karşılaşma öncesi Manchester'ın yıldız ismi Aaron Wan-Bissaka, kulübün internet sitesine Zaha'ya dikkat çekti.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Eski arkadaşıyla ilgili olarak, "Ona karşı ve hazırlıklı olmanız gerekir. Açıkçası, sadece kendi oyununuzu oynarsanız onunla başa çıkabilirsiniz" dedi.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

SAVUNMADA ESKİYE DÖNÜŞ

Galatasaray'da önemli karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Alanyaspor karşılaşmasına sakatlanan Davinson Sanchez, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Savunmada geçen sezon olduğu gibi sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı ile Victor Nelsson görev yapacak.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Okan Buruk dün Sanchez'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Ayrıca Buruk sol bekte Kazımcan'ın yerine Angelino'ya şans verecek.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

Orta sahada Alanya maçının yıldızı Mertens de takımdaki yerini alacak.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

MANCHESTER'DA 7 EKSİK

Manchester'da kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Öte yandan Erik Ten Hag dünkü basın toplantısında Rasmus Hojlund ve Antony'nin bugün oynayabilecek durumda olduklarını açıkladı.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi

M. United: Onana, Lindelöf, Maguire, Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Mainoo, McTominay, Martial, Garnacho, Hojlund.

Galatasaray Manchester United’ı ağırlıyor! Okan Buruk zafer 11’ini belirledi
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