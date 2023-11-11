Yalı Çapkını son bölüm full, HD, kesintisiz izle! 45. bölümde neler oldu? YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE

Yalı Çapkını dizisinin 45. bölümü yayınlandı. 44. bölümde Pelin 'hamileyim' diyerek Ferit'in karşısına çıkmıştı. Ferit'in 45. bölümde Pelin ile sık sık biraraya gelmesi dikkat çekti. Seyran'ın bu kez ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 45. bölüm (yeni bölüm) full, HD, kesintisiz izleme ekranı.
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM NASIL İZLENİR?
Yalı Çapkını 45. bölüm ile 10 Kasım 2023 Cuma günü izleyicisiyle buluştu. Diziyi izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak kesintisiz izleme keyfine varabilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM ÖZETİ
Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler.