Yalı Çapkını son bölüm full, HD, kesintisiz izle! 45. bölümde neler oldu? YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE

Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar.

Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.