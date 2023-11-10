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YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 10 Kasım 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte puan durumu ve ödülü alan isim...

Yemekteyiz'de bu hafta kimin kazandığı merak konusu oldu. 475. bölümde Sultan Hanım'ın eve lahmacun sipariş vermesi ortalığı karıştırdı. Peki 10 Kasım 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte puan durumu ve ödülü alan isim...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 18:02 Güncelleme 10 Kasım 2023, 21:17
YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 10 Kasım 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte puan durumu ve ödülü alan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın finaline gelindi. Bu haftanın kazananı merak edilliyor. İşte puan durumu...

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Muhammet Ali oldu. En çok puanı toplayan Muhammet Ali 75 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

LAHMACUN SİPARİŞ VERDİ

Yemekteyiz'de yine şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Sultan Hanım'ın yaptığı hareket programa damga vurdu. Haftanın final gününde yarışan Rizeli Muhammet Ali Bey'in menüsüne tepki gösteren Sultan Hanım, Muhammet Ali Bey'in Karadeniz yemeklerini beğenmeyip aç kaldığını söyledi.

Yarışma esnasında çalan kapıya bakan Muhammet Ali Bey'in lahmacun siparişi getiren kuryeyle karşılaşması üzerine çekimdeki herkes şoke olurken, Sultan Hanım lahmacun siparişini aldı.

Bu olayla beraber Yemekteyiz tarihinde bir ilk yaşanırken, Sultan Hanım sipariş ettiği lahmacunları mutfakta yiyip Muhammet Ali Bey'in Karadeniz yemeklerini yemeyi reddetti.

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