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Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Seyran pimi çekti

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisini 46. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Seyran ve Ferit'in arası yeniden açılıyor. Peki Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 23:33 Güncelleme 10 Kasım 2023, 23:35
Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Seyran pimi çekti

''Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusu, 45. bölümün yayınlanması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Peki yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını dizisinin 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde neler olacağı henüz bilinmiyor.

Yalı Çapkını fragmanlarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir.

Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.

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