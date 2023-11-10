Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Seyran pimi çekti

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir.