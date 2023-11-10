Yalı Çapkını'nda final göründü! Ferit kendi kafasına sıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Gerçek demişti Seyran yalıyı terk edecek! Sonu yaklaştı

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''GAME OVER'' DETAYI

Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını her bölümüyle çok konuşulurken dizinin finali hakkında ortaya atılan iddialar sık sık gündem oluyor. Son olarak dizinin bir sahnesindeki ''Game Over'' detayı ise izleyiciyi meraklandırdı. Peki neler oluyor?