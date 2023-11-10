Yalı Çapkını'nda final göründü! Ferit kendi kafasına sıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Gerçek demişti Seyran yalıyı terk edecek! Sonu yaklaştı

''GAME OVER'' DETAYI
Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını her bölümüyle çok konuşulurken dizinin finali hakkında ortaya atılan iddialar sık sık gündem oluyor. Son olarak dizinin bir sahnesindeki ''Game Over'' detayı ise izleyiciyi meraklandırdı. Peki neler oluyor?
Yalı Çapkını'nın 45. bölümü 10 Kasım akşamı yayınlanacak. Son bölümde Pelin hamile olarak geri dönmüştü. Ferit'in baba olma istediği Pelin ile yakınlaşmasına olanak sağladı.
Seyirci son bölümlerde sık sık Pelin ile Ferit'i birlikte görmeye başladı. Ancak Seyran durumu öğrenince yalıyı ayağa kaldıracak.