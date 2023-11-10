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Yalı Çapkını'nda final göründü! Ferit kendi kafasına sıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Gerçek demişti Seyran yalıyı terk edecek! Sonu yaklaştı

Yalı Çapkını'nın 45. bölümünde yer yerinden oynayacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek hikaye' dediği dizinin finalinde Seyran'ın Ferit'i terk edeceği ve Ferit'in de intihar edeceği iddia edilmişti. 45. bölümünde Seyran Pelin ile Ferit'in görüştüklerini öğreniyor. Pelin'in bebeğini sahiplenen Ferit Seyran'ı hayal kırıklığına uğratacak. Seyran'ın Ferit'i terk etmesi beklenirken sosyal medyada Ferit'in sonunun yaklaştığı yönünde yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 17:17 Güncelleme 10 Kasım 2023, 17:17
Yalı Çapkını’nda final göründü! Ferit kendi kafasına sıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Gerçek demişti Seyran yalıyı terk edecek! Sonu yaklaştı 1

''GAME OVER'' DETAYI

Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını her bölümüyle çok konuşulurken dizinin finali hakkında ortaya atılan iddialar sık sık gündem oluyor. Son olarak dizinin bir sahnesindeki ''Game Over'' detayı ise izleyiciyi meraklandırdı. Peki neler oluyor?

Yalı Çapkını’nda final göründü! Ferit kendi kafasına sıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Gerçek demişti Seyran yalıyı terk edecek! Sonu yaklaştı 2

Yalı Çapkını'nın 45. bölümü 10 Kasım akşamı yayınlanacak. Son bölümde Pelin hamile olarak geri dönmüştü. Ferit'in baba olma istediği Pelin ile yakınlaşmasına olanak sağladı.

Yalı Çapkını’nda final göründü! Ferit kendi kafasına sıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Gerçek demişti Seyran yalıyı terk edecek! Sonu yaklaştı 3

Seyirci son bölümlerde sık sık Pelin ile Ferit'i birlikte görmeye başladı. Ancak Seyran durumu öğrenince yalıyı ayağa kaldıracak.

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