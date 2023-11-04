Gönül Dağı 112 bölüm İZLE! TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı 112. bölüm tek parça, full HD kesintisiz izle!

GÖNÜL DAĞI 112. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir?