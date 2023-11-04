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Gönül Dağı 112 bölüm İZLE! TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı 112. bölüm tek parça, full HD kesintisiz izle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, heyecanla beklenen 112. bölümüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Son bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan dizi, 4 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle macera dolu anlara ev sahipliği yapacak. Gönül Dağı'nın 112. bölümü, izleyicileri büyüleyici hikayesi ve karakterlerin gelişimiyle büyülemeye devam edecek. Dizinin takipçileri, bu yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyorlar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Kasım 2023, 22:22 Güncelleme 04 Kasım 2023, 22:23
Gönül Dağı 112 bölüm İZLE! TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı 112. bölüm tek parça, full HD kesintisiz izle!

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 4 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI 112. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir?

Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir?

Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır.

Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar. Erkan, Yeşim'i nereye götürecektir?

GÖNÜL DAĞI 112. BÖLÜM İZLE!

Diziyi https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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