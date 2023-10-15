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Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'dan yeni paylaşım 'Hissettiklerimi dile dökmek çok zor' demişti! Meğer sebebi...

Gönül Dağı dizisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan diziden ayrıldıktan sonra hayranları çok üzülmüştü. Yeni adresi Al Sancak dizisi olan İlhan, bu dizinin de final yapmasıyla hayal kırıklığına uğramıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan genç oyuncu bir paylaşımında dizinin final yapmasıyla ilgili, ''Hissetiklerimi dile dökmek çok zor.'' açıklamasında bulunmuştu. İşte güzel oyuncudan yeni paylaşım...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 19:43 Güncelleme 15 Ekim 2023, 19:43
Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’iydi! Gülsim Ali İlhan’dan yeni paylaşım ’Hissettiklerimi dile dökmek çok zor’ demişti! Meğer sebebi... 1

Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'dan yeni paylaşım 'Hissettiklerimi dile dökmek çok zor' demişti! Meğer sebebi...

Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’iydi! Gülsim Ali İlhan’dan yeni paylaşım ’Hissettiklerimi dile dökmek çok zor’ demişti! Meğer sebebi... 2

Gülsim İlhan Ali (d. 18 Şubat 1992), Türk manken, dizi oyuncusudur. 18 Şubat 1992'de Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’iydi! Gülsim Ali İlhan’dan yeni paylaşım ’Hissettiklerimi dile dökmek çok zor’ demişti! Meğer sebebi... 3

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı.

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