Gönül Dağı 'nın mülayim Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan 'dan yeni paylaşım 'Hissettiklerimi dile dökmek çok zor' demişti! Meğer sebebi...

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Gülsim İlhan Ali (d. 18 Şubat 1992), Türk manken, dizi oyuncusudur. 18 Şubat 1992'de Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.