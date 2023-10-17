Gülsim Ali İlhan’dan çölde havalı pozlar! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! İlk hamle Aslıhan Güner’den! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen İlhan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, çölde verdiği havalı pozları Instagram'da yayınladı. Sosyal medyayı kasıp kavuran paylaşıma ilk hamle ise Aslıhan Güner'den geldi. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...