Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen İlhan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, çölde verdiği havalı pozları Instagram'da yayınladı. Sosyal medyayı kasıp kavuran paylaşıma ilk hamle ise Aslıhan Güner'den geldi. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen İlhan, son olarak MasterChef Hasan Biltekin'le gündeme geldi.
Biltekin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara sessiz kalan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.