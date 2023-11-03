ATV’nin sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’ 29. bölümüyle yoğun ilgi gördü! Köksüzler, Eyüboğlu Konağı’nda Çatal’la yüzleşti

Geçmişine dair pek çok şeyi unutan Çatal, Eyüboğlu Köşkü'ne geldi. Hep beraber yemek yiyen Çatal, Eyüboğlu Ailesi ve Köksüzler yıllar sonra yüzleşti. Zıpkın, "Çatal'ın bu masada canını yakmadığı bir Nazmiye var. Ama onun sayesinde kocaman bir aile olduk!" dedi. Ali ise "Şu bunama mevzusu ne mübarek bir şeymiş." dedi.

Zıpkın ve Kara çocukluk hikâyelerini anlatarak Çatal'la neler yaşadıklarını anlatıp Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden karşılarında oturuyor olmasına tepki gösterdi. Menderes'i öldürdüğünü bir kez daha vurgulayan Kara ve Nazmiye ise sofrada gerildi.