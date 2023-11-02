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Kendi Düşen Ağlamaz 18 bölüm canlı izle! TRT 1 canlı izle ekranı ile Kendi Düşen Ağlamaz full HD, tek parça, kesintisiz, 4K canlı yayın

TRT ekranlarının sevilen dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz," yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin son bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı, ve heyecanla beklenen 18. bölüm için beklentiler yükseldi. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölümü...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 20:05 Güncelleme 02 Kasım 2023, 20:05
Kendi Düşen Ağlamaz 18 bölüm canlı izle! TRT 1 canlı izle ekranı ile Kendi Düşen Ağlamaz full HD, tek parça, kesintisiz, 4K canlı yayın

"Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölümü...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM KONUSU

Bir yalanın içinde daha fazla yaşamak istemeyen Alize, tüm gerçeği Kadir'e anlatıp ortadan kaybolur. Alize'den kimse haber alamaz. Serkan ise sırrı açık eden Alize'ye çok öfkeli olsa da aşkı öfkesinin önüne geçer ve onu aramaya başlar.

Serkan, Alize'yi kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulur ve ondan evliliklerine bir şans daha vermesini ister. Bu seferki yalansız, gerçek bir evlilik olacaktır. Ancak Alize çıktığı eve geri dönmemekte kararlıdır.

Hal böyle olunca Serkan da çözümü yeni bir eve taşınmakta bulur. Alize artık kendi evinin hanımı olacaktır. Bu duruma hazırlıksız yakalanmıştır. Ancak hiçbir konuda yenilgi kabul etmeyen Alize'nin bu konuda da başarısız olmaya niyeti yoktur. Diğer yandan Alize, Serkan'la yalnız kalacak olmanın da gerginliği içindedir. Aynı evde yaşamalarına rağmen Serkan'a karşı inadı hala kırılmamıştır.

Alize'nin yine Serkan'la bir konuda inatlaşması Alize'nin hayati tehlike atlatmasına yol açınca Serkan sonunda Alize'yle olamayacağına karar verir. İkili arasında ipler kopma noktasına gelirken Alize, beklenmedik bir hamle yapar ve Serkan'a artık evliliklerini gerçekten yaşamak istediğinin sinyalini verir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü https://www.trtizle.com/diziler/kendi-dusen-aglamaz adresinden izleyebilirsiniz.

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