Kendi Düşen Ağlamaz 18 bölüm canlı izle! TRT 1 canlı izle ekranı ile Kendi Düşen Ağlamaz full HD, tek parça, kesintisiz, 4K canlı yayın

"Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölümü...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM KONUSU Bir yalanın içinde daha fazla yaşamak istemeyen Alize, tüm gerçeği Kadir'e anlatıp ortadan kaybolur. Alize'den kimse haber alamaz. Serkan ise sırrı açık eden Alize'ye çok öfkeli olsa da aşkı öfkesinin önüne geçer ve onu aramaya başlar.