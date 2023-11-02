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ALDATMAK 43. BÖLÜM CANLI İZLE 📺 ATV Aldatmak 43. bölüm izle! ATV esintisiz, full HD canlı yayın

Aldatmak adlı dizinin 43. bölümü, ATV ekranlarında büyük bir heyecanla bekleniyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve birçok usta oyuncunun performansıyla dikkat çeken bu dizi, izleyicileri her hafta merakla bekletmeye devam ediyor. İşte Aldatmak dizisi 43. bölümü...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 18:28 Güncelleme 02 Kasım 2023, 18:28
ALDATMAK 43. BÖLÜM CANLI İZLE 📺 ATV Aldatmak 43. bölüm izle! ATV esintisiz, full HD canlı yayın

Aldatmak dizisinin 43. bölümü, tam gaz devam eden heyecan dolu sahnelerle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

ALDATMAK 43. BÖLÜM İZLE!

ATV CANLI YAYIN

ALDATMAK 43. BÖLÜM ÖZETİ

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır.

Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez.

Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır.

Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir. Güzide kendisine kurulan tuzaklardan kurtulabilecek mi?

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