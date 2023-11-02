3 çocuk annesi Bergüzar Korel yeni mahallesinden paylaştı! Halit Ergenç ile 14 yıllık aşk yuvası merak edildi! Gören hayran kaldı

Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yılın belli dönemlerini ailesi ile Londra'da geçiren Korel, yeni mahallesinden paylaşımda bulundu. Korel'in paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü çiftin İstanbul'daki evleri de merak edildi. İşte Bergüzar Korel'in paylaşımı ve ünlü çiftin 14 yıllık aşk yuvası...
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi.
Bu evlilikten Ali Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında ailesi hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Yılın belli dönemlerini ailesi ile Londra'da geçiren Korel, bu kez farklı bir paylaşımla takipçilerinin karsına çıktı.