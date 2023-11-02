3 çocuk annesi Bergüzar Korel yeni mahallesinden paylaştı! Halit Ergenç ile 14 yıllık aşk yuvası merak edildi! Gören hayran kaldı

Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yılın belli dönemlerini ailesi ile Londra'da geçiren Korel, yeni mahallesinden paylaşımda bulundu. Korel'in paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü çiftin İstanbul'daki evleri de merak edildi. İşte Bergüzar Korel'in paylaşımı ve ünlü çiftin 14 yıllık aşk yuvası...