Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vahide Perçin, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 58 yaşındaki Perçin'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Anne-kızın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İşte Vahide Perçin başta olmak üzere ünlülerin çocukları...