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Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vahide Perçin, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 58 yaşındaki Perçin'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Anne-kızın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İşte Vahide Perçin başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 15:47 Güncelleme 02 Kasım 2023, 15:47
Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş... 1

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş... 2

Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin de yeni bölümle birlikte gündeme geldi.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş... 3

Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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