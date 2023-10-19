Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Berkay Ateş’in memleketi...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Berkay Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Kahraman rolüyle izleyici karşısına çıkan Ateş'in özellikle memleketi araştırıldı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, "Berkay Ateş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Berkay Ateş'in memleketi...
Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak konusu oldu.
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Berkay Ateş, çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yöneldi.
Oyuncu, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can verdi.