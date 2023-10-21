20 Ekim 2023 Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti izle! Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izle! Tek parça, full HD, 4K, Youtube, Show TV...

Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar....
Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar....
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
ayın akışına bakıldığında Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Dizinin sosyal medya hesaplarında herhangi bir erteleme açıklaması yapılmadı. Buna göre dizi 35. bölüm ile 20.00'de başlayacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır. Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.
Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar'ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır. Doğa halen Fatih'i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur. Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri'yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi