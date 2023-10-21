20 Ekim 2023 Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti izle! Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izle! Tek parça, full HD, 4K, Youtube, Show TV...

KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır. Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.