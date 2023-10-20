Kızılcık Şerbeti'nin melek yüzlü Mihri'sini siz bir de böyle görün! Gizem Yanık'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 2.sezonuna katılan yeni isimlerle kadrosunu güçlendirdi. O isimlerden biri de Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık. Nursema'nın eski eşiyle evlilik yoluna giren ancak sonrasına tüm gerçekleri öğrenerek büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Mihri'yi canlandiren Gizem Yanık, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa Instagram hallerini görünce şaşıp kalıyor. Sevgilisiyle fotoğraflarını görenler bir nazar boncuğu bırakmadan geçmiyor. İşte haberin detayları.