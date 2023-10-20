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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi bakın kim çıktı o da ünlü! Bu gerçek herkesi şaşırttı dizide sevdiğine kavuşan Nursema...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin adından söz ettiren yapımlarından biri. Ancak bazı isimler var ki diğerlerinden bir adım önde. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'nın gerçek hayatta ünlü oyuncu ile evli olduğunu biliyor muydunuz?

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 12:00 Güncelleme 20 Ekim 2023, 12:00
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı o da ünlü! Bu gerçek herkesi şaşırttı dizide sevdiğine kavuşan Nursema... 1

Hatun, Havva'nın küçük ablası, kocası Hulusi'nin eli maşalı karısıdır. Entrikaya düşkünlüğünden olsa gerek, elini kirletmeyi hiç sevmez; her daim maşa kullanmayı tercih eder.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı o da ünlü! Bu gerçek herkesi şaşırttı dizide sevdiğine kavuşan Nursema... 2

Affet Beni dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayatı merak konusu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın kim çıktı o da ünlü! Bu gerçek herkesi şaşırttı dizide sevdiğine kavuşan Nursema... 3

Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi.

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