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ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI 📺 20 Ekim 2023 ATV YAYIN AKIŞI! Ateş Kuşları yeni 29. bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı?

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları için araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Ateş Kuşları 29. bölüm ne zaman sorusu yer alıyor. Milli yas sebebiyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Ateş Kuşları bu akşam var mı sorusu merak konusu oldu. İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 16:04 Güncelleme 20 Ekim 2023, 16:04
ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI 📺 20 Ekim 2023 ATV YAYIN AKIŞI! Ateş Kuşları yeni 29. bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ateş Kuşları dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşları dizisi ATV yayın akışına göre bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölümün 27 Ekim Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara hayata tutunabilecek mi?

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

Altı köksüz yeniden bir arada!

Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

Bir yanında Hüma, öbür yanında savcı Sare

Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır!

"Ben hak etmediğimi seviyorum!"

Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kardeşlerim
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı


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