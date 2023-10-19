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Diziler var mı, neden yok? Milli yasta diziler yayınlanır mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Arka Sokaklar, Kirli Sepeti...

Son dakika haberine göre Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi. 3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gözler kanalların yayın akışına çevrildi. Peki Milli yasta diziler yayınlanır mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TV8: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Arka Sokaklar, Kirli Sepeti...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 07:45 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:45
Diziler var mı, neden yok? Milli yasta diziler yayınlanır mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Arka Sokaklar, Kirli Sepeti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı. Peki Milli yasta diziler yayınlanmayacak mı? 19 Ekim 2023 Perşembe Bugün diziler var mı, neden yok? Milli yas sonrası diziler ne zaman başlayacak?

MİLLİ YASTA DİZİLER YAYINLANMAYACAK MI?

Filistin'de yaşanan hastane saldırısı nedeniyle, Türkiye'de üç gün süreyle ilan edilen milli yas ile birlikte diziler ve programların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı.

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film'den yapılan açıklamada; "İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıda, yüzlerce Filistinli kardeşimizi katletmesi nedeniyle ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilecektir. Bu sebeple bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizimizin yeni bölümü yayınlanmayacak, geçen haftaki bölümün tekrar yayını olacaktır. Gazze'de yaşanan saldırıların bir insanlık suçu olduğunu belirtip; çocuk, kadın ve sivillere yönelik yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz." denildi.

Adım Farah dizisi de bu hafta yayınlanmadı. Dizi önümüzdeki hafta 25 Ekim Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

MİLLİ YASTA NELER YAPILMAZ?

Gösteri ve kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan konser, şenlik, eğlence vb. kutlama faaliyetleri iptal edilerek, sadece resmi program uygulanır. Bu durum yerel yönetim inisiyatifine bırakılmıştır.

Milli yasta bayrak gönderde tutulmaz. Milli yas süresince bayrak gönderden yarıya indirilir.


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