Kuruluş Osman tekrar bölümüyle yine çok izlendi!

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY'İN GÖREVİ

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

ORHAN BEY VE MEHMET BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAKTIR?

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAKTIR?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

OSMAN BEY, SANCAKSIZLAR'DAN HESAP SORUYOR!

Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?