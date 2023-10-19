Kuruluş Osman tekrar bölümüyle yine çok izlendi!

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 132. bölüm tekrarıyla, tüm Kişiler kategorisinde %5,40 reyting, %13,97 izlenme payı, elde ederek birinci olurken AB Sosyal Statü'de %3,64 izlenme oranı ve %10,96 izlenme payı 20+ABC1'de %5,09 izlenme oranı ve %12,84 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
OSMAN BEY VE YAKUP BEY HAZİNENİN PEŞİNDE!
Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?
YAKUP BEY'İN HAMLESİ NASIL OLACAKTIR?
Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?