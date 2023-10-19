Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok? TV YAYIN AKIŞI! Hudutsuz Sevda 5. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Hudutsuz Sevda 5. bölümü için araştırmalar hızlandı. Dizinin tekrar bölümüyle karşılaşanlar arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
Hudutsuz Sevda 5. bölümü için araştırmalar hızlandı. Dizinin tekrar bölümüyle karşılaşanlar arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Hudutsuz Sevda, Filistin'in Gazze kentinde meydana gelen hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Hudutsuz Sevda dizisi, bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hudutsuz Sevda dizisinin 5. yeni bölümünün 26 Ekim Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz'dan yerlerini Tarık Leto'ya kimin söylediğini öğrenir. Levent'in ona tüm zulmüne rağmen babası onu hala evlenmeye zorlayınca Zeynep, ağabeyinden medet umar.
Fikret'in de elinden bir şey gelmeyince Zeynep, evlendirileceği gün Halil İbrahim'den kendisini kaçırmasını ister. Karşılığında Halil İbrahim'in intikamını alması için babasının katili Cevat'ı getirtecektir. Halil İbrahim hem intikamını alıp hem de Zeynep'i kurtarabilecek midir?