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Aldatmak dizisi bugün yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 Aldatmak yeni bölüm hangi gün, ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler heyecanla bekliyordu...

Aldatmak bugün yok mu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Diznin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler arama motorlarına yöneldi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ın yeni bölümünün ekranlarda yer almaması izleyicilerin kafasını karıştırdı. Peki, Aldatmak bugün yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 21:07 Güncelleme 19 Ekim 2023, 21:07
Aldatmak dizisi bugün yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 Aldatmak yeni bölüm hangi gün, ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler heyecanla bekliyordu...

Aldatmak bugün yok mu sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü göremeyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Aldatmak dizisi yeni bölüm tarihi...

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

ATV ekranlarının her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Aldatmak dizisinin akıbeti merak konusu oldu. 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Aldatmak bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

ALDATMAK NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Aldatmak dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 42. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM 2023 PERŞEMBE

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak (Tekrar)

22:40 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

23:40 Ben Bu Cihanan Sığmazam

ALDATMAK 42. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir. Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir.

Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır. Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır.

Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.


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