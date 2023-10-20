20 Ekim Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 35. bölüm ne zaman yayınlanacak? SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin ardından merak edildi. 20 ekim'de yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümü bu hafta var mı, yoksa ne zaman sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar...
Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin ardından merak edildi. 20 ekim'de yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümü bu hafta var mı, yoksa ne zaman sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?
Show TV ekranlarında, her hafta Cuma günü yeni bölümleriyle, seyircisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi için yeni bölüm bu hafta var mı merak ediliyor. Türkiye'de dün açıklanan kararla 3 gün yas ilan edildi. Bu noktada ise birçok dizi dün itibariyle yeni bölümlerine ara verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta olacak mı, olmayacak mı belli değil. Konuya dair yapımdan herhangi bir açıklama yapılmadı.
20 EKİM KIZILCIK ŞERBETİ YAYINLANACAK MI?
Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta yayınlanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmamıştır.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Bebeğiyle birlikte olmak için Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalan Doğa, hem Fatih'e hem de onun ailesine çok kızgındır. Kızına kavuşmuş ama kendi ailesinden uzaklaştırılmıştır. Fatih'i sağduyuya çeken kişi Abdullah olacaktır.
Alev'in karşısına çıkan Rüzgar, onun kendisinden istediği oyuna katılmayı kabul eder.
Farklı yaşam biçimleri evliliklerinde sorun yaratmaya başlayınca Nursema'nın ısrarlarıyla Umut, Abdullah'ın yanında çalışmayı kabul edecektir.
Çalıştığı okulun el değiştirmesiyle yeni sahipleriyle anlaşamayacağını ön gören Kıvılcım işinden istifa edecektir. Kızından uzak kalan, işini kaybeden Kıvılcım'ın en büyük dayanağı her zamanki gibi Ömer olacaktır.
Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesini kötü bir sürpriz beklemektedir.