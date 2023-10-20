20 Ekim Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 35. bölüm ne zaman yayınlanacak? SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin ardından merak edildi. 20 ekim'de yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümü bu hafta var mı, yoksa ne zaman sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Show TV ekranlarında, her hafta Cuma günü yeni bölümleriyle, seyircisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi için yeni bölüm bu hafta var mı merak ediliyor. Türkiye'de dün açıklanan kararla 3 gün yas ilan edildi. Bu noktada ise birçok dizi dün itibariyle yeni bölümlerine ara verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta olacak mı, olmayacak mı belli değil. Konuya dair yapımdan herhangi bir açıklama yapılmadı.