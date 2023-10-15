Miray Daner’den ilişki itirafı! “Kendime duyduğum saygıdan” deyip sınır çizdi! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşamıştı...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Miray Daner, sevgilisiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Engin'den sonra yeni bir aşka yelken açan oyuncu, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Aşkı değil, kendimi tercih ederim" dedi. İşte o açıklama...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Miray Daner, sevgilisiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Oğulcan Engin'i çabuk unutan Miray Daner, Bodrum'da yeni sevgilisiyle objektiflere yakalanmıştı.
Daha önce verdiği bir röportajda, aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten oyuncu, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir" şeklinde konuşmuştu.