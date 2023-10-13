Aldatmak’ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da kendisi gibi ünlü bir oyuncu! Böyle bir aşk yok

Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Caner Şahin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak, yeni bölümleriyle perşemba akşamları, izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakteri geçen sezonun ortasından bu yana dizinin seyrini bambaşka bir boyuta taşıdı. Şimdilerde de iyileşip iyileşmeyeceği merak edilen Behram karakterine hayat veren Aras Aydın'ın özel hayatı merak konusu oldu. Aydın'ın kendisi gibi oyuncu eşi bakın kim çıktı. İşte başta Aras Aydın olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.