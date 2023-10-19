Safir 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir an önce toparlanıp çık buradan!

ATV'nin sevilen dizisi Safir 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. SAFİR 7. BÖLÜM NELER OLDU?

Bade'den Ateş'le Feraye'nin evliliğinin altında başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Ateş de müştemilata gidip Muhsin ile konuşur.

Bu arada Okan, Bade'yi Sarp'la ikinizi gördüm diye tehdit ederek Ateş'in Feraye'nin bebeğine sahip çıkmak için onunla evlendiğini öğrenir. Bebeğin Yaman'dan olduğunu anlar.