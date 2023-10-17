ATV ile Safir 8. bölüm fragmanı izle! SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak?