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ATV ile Safir 8. bölüm fragmanı izle! SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI

Safir dizisi, televizyon ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 7. bölümün sona ermesiyle birlikte, dizinin hayranlarına nefes kesen anlar yaşattı. Bu popüler dizinin son bölümü, izleyicilerin merakını artırarak, 8. bölüm fragmanının yayınlanmasını heyecanla beklemelerine neden oldu. Safir dizisinin son bölümü, izleyicilere büyük bir sürpriz ve heyecan yaşattı. Şimdi ise Safir'in 8. bölüm fragmanı merak konusu haline geldi. Dizi severler, Safir'in hikayesinin nasıl devam edeceğini görmek için 8. bölüm fragmanını dört gözle bekliyor.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:40 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:44
ATV ile Safir 8. bölüm fragmanı izle! SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI

Safir, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, son bölümüyle izleyenlere soluksuz anlar yaşattı. İşte Safir 8. bölüm fragmanı...

SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI

https://www.atv.com.tr/safir/fragman adresinden dizinin 8. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

SAFİR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak?

Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.


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