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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim 2023 KIRMIZI - MAVİ takım yarışmacıları ve kaptanları kimler? Oyunun kazananı...

MasterChef All Star'ın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Kaptanlık oyunu için yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bu heyecan dolu bölümde, şefler yarışmacılardan menemen yapmalarını istediler. Peki, MAsterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 21:16 Güncelleme 16 Ekim 2023, 21:16
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim 2023 KIRMIZI - MAVİ takım yarışmacıları ve kaptanları kimler? Oyunun kazananı...

Masterchef'te 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Bu nedenle kaptanlık oyununun kazananı merak edildi. İşte Masterchef hakkında tüm merak edilenler...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.

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