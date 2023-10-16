Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim 2023 KIRMIZI - MAVİ takım yarışmacıları ve kaptanları kimler? Oyunun kazananı...

Masterchef'te 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Bu nedenle kaptanlık oyununun kazananı merak edildi. İşte Masterchef hakkında tüm merak edilenler...

Masterchef All Star 'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.