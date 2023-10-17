PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kader Bağları dizisi hakkında flaş karar! Fişi çekildi! Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? 5. bölümde...

Kader Bağları dizisi hakkında izleyicisini üzen haber geldi. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi hakkında flaş karar verildi. Peki Kader Bağları dizisi bitti mi? Kader Bağları final mi yaptı, neden?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 15:13 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:19
Kader Bağları dizisi hakkında flaş karar! Fişi çekildi! Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? 5. bölümde...

Benal Tairi'nin yönetmen koltuğun oturduğu dizi Kader Bağları'nın sonu geldi. Reytingi düşük dizinin fişi çekildi. Haberi duyanlar ''Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? '' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

KADER BAĞLARI DİZİSİ BİTTİ Mİ, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk bölümden itibaren düşük reyting alan Kader Bağları dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi ekrana veda ediyor.

Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmişti. Son gelen habere göre bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizinin 5. bölümde final yapacak.

KADER BAĞLARI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ...

Ayça Ayşin Turan (Sevda Güneş)

Serkan Çayoğlu (Kerem Sipahioğlu)

Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet Sipahioğlu)

Alptekin Serdengeçti (Vedat Sipahioğlu)

Nazlı Bulum (Aliye Sipahioğlu)

Sanem Babi (Rana Hanoğlu)

Mehmet Aykaç (Savaş Tanyürek)

Zeynep Köse (Fevziye Sipahioğlu)

Tolga İskit (Selim Karagöz)

Betül Çobanoğlu (Perihan Korkmaz)


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD’den İşgalci İsrail’e bir destek daha! 2 bin askere hazır ol emri verildi
Almanya Diyanet’i hedef gösterdi: İmamların oturma izni iptal edilsin! Bild mikrofonu FETÖ’cü Güvercine uzattı: Hocası da İsrail için ağlıyordu
Hayat finans
SON DAKİKA