Kader Bağları dizisi hakkında flaş karar! Fişi çekildi! Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? 5. bölümde...

Benal Tairi'nin yönetmen koltuğun oturduğu dizi Kader Bağları 'nın sonu geldi. Reytingi düşük dizinin fişi çekildi. Haberi duyanlar ''Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? '' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

İlk bölümden itibaren düşük reyting alan Kader Bağları dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi ekrana veda ediyor.

Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmişti. Son gelen habere göre bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizinin 5. bölümde final yapacak.