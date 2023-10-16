Kızılcık Şerbeti 35. bölüm 2. fragmanı: Doğa Fatih’le fena kapıştı! Olan Abdullah’a oldu

Doğa bebeğiyle birlikte Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalır. Ancak bu durum onu hem sevinçli hem de kızgın yapar. Kızına kavuşmuş olsa da kendi ailesinden uzaklaştırılmıştır.

Fatih ise sağduyulu bir şekilde davranarak Doğa'nın bu durumunu anlamaya çalışır. Abdullah işte bu noktada önemli bir rol oynar.

SÜRPRİZ GELİŞME Alev, Rüzgar'ın karşısına çıkar ve onun istediği oyunun bir parçası olmayı kabul eder. Bu gelişme, ilişkilerdeki karmaşıklığı artırır. Nursema'nın ısrarları sonucunda Umut, Abdullah'ın yanında çalışmayı kabul eder.

Kıvılcım, çalıştığı okulun el değiştirmesiyle yeni sahipleriyle anlaşamayacağını fark eder ve işinden istifa eder. Ancak en büyük destekçisi yine Ömer olur. Ünal ailesi, Ertuğrul'un davetine katılır, ancak beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar.