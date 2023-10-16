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Kızılcık Şerbeti 35. bölüm 2. fragmanı: Doğa Fatih'le fena kapıştı! Olan Abdullah'a oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. Geçen hafta yayınlanan bölümde yaşananlar merak uyandırdı. Başrolünde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin olduğu dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. Dizinin gelecek bölümüne dair ipuçları ve sürprizler izleyicileri bir kez şaşırtacak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 11:50 Güncelleme 16 Ekim 2023, 12:11
Kızılcık Şerbeti 35. bölüm 2. fragmanı: Doğa Fatih’le fena kapıştı! Olan Abdullah’a oldu

Show TV ekranlarında merakla takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti geçen hafta 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün bitmesinin ardından 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda neler olduğu, karakterlerin hayatında nasıl değişiklikler yaşanacağı ve hikayenin nasıl gelişeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Gözler 35. bölüm 2. fragmanına çevrildi.

Kızılcık Şerbeti 35. bölüm fragmanı yayınlandı

O İSİM GERİ DÖNDÜ

Nursema'nın şiddet gördüğü eski kocası İbrahim geri döndü. Nursema, bu ani gelişmeye nasıl tepki verecek? Umut ise karşısında bu duruma öfke mi yoksa çaresizlik mi hissedecek?

Nursema yaşadığı zorlu anlarda soluğu Mihri'nin yanında alıyor. Ancak kapıyı İbrahim açıyor. Son bölümde yaşananlar da oldukça ilgi çekici.

Doğa bebeğiyle birlikte Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalır. Ancak bu durum onu hem sevinçli hem de kızgın yapar. Kızına kavuşmuş olsa da kendi ailesinden uzaklaştırılmıştır.

Fatih ise sağduyulu bir şekilde davranarak Doğa'nın bu durumunu anlamaya çalışır. Abdullah işte bu noktada önemli bir rol oynar.

SÜRPRİZ GELİŞME

Alev, Rüzgar'ın karşısına çıkar ve onun istediği oyunun bir parçası olmayı kabul eder. Bu gelişme, ilişkilerdeki karmaşıklığı artırır. Nursema'nın ısrarları sonucunda Umut, Abdullah'ın yanında çalışmayı kabul eder.

Kıvılcım, çalıştığı okulun el değiştirmesiyle yeni sahipleriyle anlaşamayacağını fark eder ve işinden istifa eder. Ancak en büyük destekçisi yine Ömer olur. Ünal ailesi, Ertuğrul'un davetine katılır, ancak beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar.


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