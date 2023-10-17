SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Türkiye bu cinayeti konuştu! Müge Anlı’da aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Canavar dedenin cezası belli oldu: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı...

Türkiye 2 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuşmuştu. 9 gün sonra kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Söz konusu davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu büyükbaba Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Sanık büyükbaba, gelinine karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 28 yıl, bu saldırı sonucunda doğduğu belirlenen kız çocuğuna karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan da 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 18:04 Güncelleme 17 Ekim 2023, 18:04
Türkiye bu cinayeti konuştu! Müge Anlı’da aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Canavar dedenin cezası belli oldu: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı... 1

Takvim yaprakları 10 Kasım 2021'i gösterdiğinde Mersin'de esrarengiz bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal, akşam saatlerinde sırra kadem bastı.

Türkiye bu cinayeti konuştu! Müge Anlı’da aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Canavar dedenin cezası belli oldu: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı... 2

Ekipler ise en son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi aramak için başlattı.

Türkiye bu cinayeti konuştu! Müge Anlı’da aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Canavar dedenin cezası belli oldu: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı... 3

İtfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri her noktada küçük yavruyu aradı. 10'uncu günde ise acı haber alındı.

SON DAKİKA