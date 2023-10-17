Türkiye bu cinayeti konuştu! Müge Anlı’da aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Canavar dedenin cezası belli oldu: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı...

Türkiye 2 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuşmuştu. 9 gün sonra kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Söz konusu davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu büyükbaba Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Sanık büyükbaba, gelinine karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 28 yıl, bu saldırı sonucunda doğduğu belirlenen kız çocuğuna karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan da 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...