110. bölüm 2. fragman izle: Gönül Dağı’nda Taner terk edilmelere doyamadı! Dilek’in yüzüğü başına bela oldu! ’Mümkün değil’

SELMA ÖĞRETMEN 'MÜMKÜN DEĞİL' DEDİ

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi yeni bölümüyle yayınlanan dizi Gönül Dağı, yayınlanan son fragmanıyla da olay oldu. Fragmanda; Taner ve Selma'nın sınıfta yan yana oturduğu ve uzun zaman sonra yüzleştiği görüldü. Dilek'ten kalan yüzüğünü çıkarmayan Taner, Selma'nın sözleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

110. bölüm 2. fragman izleme linki: https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi/fragman/110-bolum-fragmani