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110. bölüm 2. fragman izle: Gönül Dağı'nda Taner terk edilmelere doyamadı! Dilek'in yüzüğü başına bela oldu! 'Mümkün değil'

110. bölüm 2. fragman izle: Gönül Dağı dizisinin 110. bölüm fragmanı sonunda izleyiciyle buluştu ve içeriğindeki dokunaklı anlar büyük ilgi çekti. Fragmanın merkezinde, Selma Öğretmen ve Taner'in duygusal bir diyalogu yer alıyor. Dizinin takipçileri, özellikle Dilek'in ölümünden sonra Taner'in yaşadığı acıyı ve depresyonu gözlemlediler. Ancak bu kez Taner, Selma Öğretmen için gözyaşı döküyor. İkili arasındaki bu duygusal anlar, izleyicileri derinden etkiledi.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:38 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:38
110. bölüm 2. fragman izle: Gönül Dağı’nda Taner terk edilmelere doyamadı! Dilek’in yüzüğü başına bela oldu! ’Mümkün değil’

Cumartesi günlerinin fenomen dizilerinden Gönül Dağı 110. bölümüyle merakla bekleniyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı geldi. İşte detaylar...

SELMA ÖĞRETMEN 'MÜMKÜN DEĞİL' DEDİ

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi yeni bölümüyle yayınlanan dizi Gönül Dağı, yayınlanan son fragmanıyla da olay oldu. Fragmanda; Taner ve Selma'nın sınıfta yan yana oturduğu ve uzun zaman sonra yüzleştiği görüldü. Dilek'ten kalan yüzüğünü çıkarmayan Taner, Selma'nın sözleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

110. bölüm 2. fragman izleme linki: https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi/fragman/110-bolum-fragmani

Taner'in geçmişinden tam anlamıyla kurtulamadığını söyleyen Selma Öğretmen, olmayacaklarını söyledi.

Bu sözlerin ardından hüzne boğulan Taner ise ne yapacağını şaşırdı...

Bir acı detay ise Selma'nın babasından geldi. Babasının kuyuya düştüğünü öğrenen Selma'nın yardımına Taner koştu.

2. fragman ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

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