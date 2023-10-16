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Masterchef Kerem elenir elenmez lafı soktu yorumlar patladı gitti "Kimsenin kaderiyle oynamadan..." Gidenler bir bir bombalıyor

Sevilen yemek yarışma programı Masterchef'e son olarak veda eden isim Kerem Giritlioğlu oldu. Masterchef'in ilk sezonunun finalistlerinden biri olan ve şampiyonluğu Uğur Kardaş'a kaptıran Kerem Giritlioğlu, katıldığı bu ikinci sezonda beklediğini bulamamıştı. Önceki akşam yarışmaya veda eden Giritlioğlu önceki akşam gönderme niteliğinde bir paylaşıma imzasını attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 15:41 Güncelleme 16 Ekim 2023, 15:44
Masterchef Kerem elenir elenmez lafı soktu yorumlar patladı gitti Kimsenin kaderiyle oynamadan... Gidenler bir bir bombalıyor 1

Masterchef'e son olarak veda eden isim Kerem Giritoğlu oldu. Giritlioğlu'nun imalı paylaşımıysa çok konuşuldu.

Masterchef Kerem elenir elenmez lafı soktu yorumlar patladı gitti Kimsenin kaderiyle oynamadan... Gidenler bir bir bombalıyor 2

Önceki akşam Masterchef'e veda eden isim Kerem oldu.

Masterchef Kerem elenir elenmez lafı soktu yorumlar patladı gitti Kimsenin kaderiyle oynamadan... Gidenler bir bir bombalıyor 3

Potada kalan dört isim Kerem, Sergen, Esra, Tolga eleme gecesinin ikinci tabağını yaptı. İkinci yemek ise Danilo Zanna'dan geldi. Yarışmacılar ikinci aşamanda Danilo Şef'in ''Puantiye'' tabağını yaptı.

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