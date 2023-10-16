SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 133. bölüm 2.fragmanında Yakup Bey ile Osman Bey gerilimi tırmanıyor "Bize bunu edenlere hesabını soracağız!"

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 133. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Dizide Yakup Bey ile Osman Bey arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanırken,Cerkutay Yenişehir Sarayı'na geri dönmüştü. Sarayda bir bayram havası eserken, Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakıyor. Kuruluş Osman 133.yeni bölüm 2.fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. İşte, Atv ile Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izleme ekranı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 17:03 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:03
Kuruluş Osman 133. bölüm 2.fragmanında Yakup Bey ile Osman Bey gerilimi tırmanıyor Bize bunu edenlere hesabını soracağız!

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor... Her dakikası heyecan dolu anlara sahne olan Kuruluş Osman'ın 18 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 133.yeni bölümünün 2.fragmanı yayınlandı. Yakup Bey ile Osman Bey arasındaki gerilim devamlı tırmanırken Osman Bey zafer için bir yolunu bulacaktır. İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 133.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM KONUSU

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?

Alaeddin ve Bala Hatun nihayet kavuşurlar. Bala Hatun, Yakup Bey'in Osman Bey'den biat istediğini söyler. Alaeddin bu haber karşısında ne yapacaktır?

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun, Uç Pazar'a gelmiştir. Yakup Bey'e yapılan suikast girişimini yeni öğrenen Saadet Hatun'un öfkesi nelere sebep olacaktır?

Osman Bey, cümle beyler ve Yakup Bey'i sarayında ağırlayacaktır. Mehmet ise Yakup Bey Yenişehir'den çıkana kadar pusatlarını hazır tutacaktır. Osman Bey'in beyleri toplamaktaki asıl niyeti nedir? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki soğuk savaş neyle sonuçlanacaktır?

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde esaretten dönen Cerkutay'ın Osman Bey'le yüzleşmesi bölüme damga vurdu.

Lefke Kalesi'ndeki esaretinden dönen Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na vardığında yıllardır görmediği oğluyla ve eşi Ülgen Hatun'la bir araya geldikten sonra Osman Bey'le yüzleşti. Cerkutay, esaretten döndüğü kisvesiyle kendisi için hazırlanan sofrada yemek yemeyi reddederek sitem etti. Kendisi için hazırlanan hanenin hiçbir yarasını saramayacağını ve bir kolunu kaybettiğini dile getiren Cerkutay'a karşılık Osman Bey ise her birinin hesabını tek tek soracağını ve çok uzun zamandır onu aradıklarını söyledi. Cerkutay, "Ben sizi yıllarca bekledim. Toprağın altında olsam dahi beni bulurdunuz ama gelmediniz! Beni küffarın zulmüne terk ettiniz!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. Osman Bey ise Cerkutay'ı almaya gittiklerini ancak pusuya düştüğünü söyledi.


Hz. Yunus Emre, yolda karşılaştığı Bala Hatun'a Hz. Eyyub'un kıssasını anlatıp şifalı otlarından verdi. Osman Bey, Yakup Bey'in Lefke hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade etti. Sofrada her Türk Beyi'nin oturacağı yere kendi bölgelerinin değerli kumaşlarını sererek kendilerini beyliklerinde hissetmelerini sağlayan Osman Bey, Germiyanoğlu Yakup Bey'in oturacağı yeri boş bırakarak bulunduğu yerin Kayılara ait olduğunun mesajını verdi. Sultan Mesud'un ölümünün ardından Yakup Bey'in kendini cümle beyliğin hamisi olarak görmesi üzerine Osman Bey, "Selçuklu'ya vergi dahi vermezsiniz. Sadakatini sakındığın Selçuklu'ya varis mi olmak istersin?" diye sordu. Yakup Bey, Sultan Mesud ile arasının ters olduğunu ancak yollarının bir olduğunu söyledi. Osman Bey ise "Sen de bize yol gösterirsin, baş olmak için baştakine sırt çevirmek gerekir." şeklinde cevap verdi.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini
Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza
Hayat finans
SON DAKİKA