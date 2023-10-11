11 Ekim 2023 haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? MASTERCHEF ELEME ADAYI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef eleme adayı için araştırmalar hızlandı. MasterChef Allstar'da bu akşam yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yer alıyor. İşte 11 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı...
MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYLARI
1.eleme adayı: Tahsin
2. eleme adayı: Sergen
3.eleme adayı: Açıklanmadı
4. eleme adayı: Açıklanmadı
MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümü bugün saat 20.00'da yayınlandı. Elenen isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.