11 Ekim 2023 haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? MASTERCHEF ELEME ADAYI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef eleme adayı için araştırmalar hızlandı. MasterChef Allstar'da bu akşam yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yer alıyor. İşte 11 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı...