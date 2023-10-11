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11 Ekim 2023 haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? MASTERCHEF ELEME ADAYI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bu nedenle dokunulmazlığı kimin kazandığı da merak konusu oldu. İşte 11 Ekim 2023 Masterchef hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:26 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:26
11 Ekim 2023 haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? MASTERCHEF ELEME ADAYI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef eleme adayı için araştırmalar hızlandı. MasterChef Allstar'da bu akşam yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yer alıyor. İşte 11 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı...

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYLARI

1.eleme adayı: Tahsin

2. eleme adayı: Sergen

3.eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı: Açıklanmadı

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümü bugün saat 20.00'da yayınlandı. Elenen isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem


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