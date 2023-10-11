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Gamze ihanetin intikamını alacak: Ömer 27. bölüm fragmanı! Ömer ve Vicdan dudak dudağa yakalandı!

Ömer dizisi 27. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Vicdan'ın tuzakları ve Gamze'nin kararı, yeni bölümün nasıl bir hikaye sunacağını gösteriyor. İzleyiciler, fragmanı izlemek için heyecanla bekliyor. Ömer dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü, merakla beklenen gelişmeleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki Ömer 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 21:57 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:26
Gamze ihanetin intikamını alacak: Ömer 27. bölüm fragmanı! Ömer ve Vicdan dudak dudağa yakalandı!

Ömer dizisinin 27. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Dizi, izleyicilerini her yeni bölümde büyüleyen sürprizlerle dolu. İşte Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı...

GAMZE, ÖMER VE VİCDANI DUDAK DUDAĞA YAKALADI!

Vicdan'ın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze, en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmamasına çok kırılır.

Vicdan'ın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu git gide daha iyi anlasa da, kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütür.

Çalıştığı evde patronunun türlü kaprislerine göğüs geren Nisa, evin oğlu Engin'in Emine'ye karşı ilgisi olduğundan şüphelendikçe orada kalmaktan iyice çekinmeye başlar. Fakat kocasının verdiği sözler geri adım atmasına izin vermez.

Ömer'den kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Vicdan Gamze'yi bir engel olarak görür ve onu saf dışı etmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Vicdan kimsenin beklemediği Ömer'i öper. Tam o anda Gamze tüm olup biteni görür. Peki, Gamze bu tablo karşısında ne yapacak?

Ömer dizisinin 27. bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanını Star TV adresinden takip edebilirsiniz.


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