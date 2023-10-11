Kuruluş Osman 132. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 132. bölüm tekrarı izle! İşte bölüm özeti...

Kuruluş Osman dizisinin 132. bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dizinin bu bölümü, gerilim, mücadele ve sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyicileri büyülemeyi başardı. Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicilere tarihi bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri, büyük bir merakla bekleniyor ve izleyicileri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.
KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya!
Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?
Cerkutay'ın dönüşü!
Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?
KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM İZLEME LİNKİ:
https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/132-bolum/izle
Osman Bey zafer için neler yapacak?
Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?
Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşanacak?
Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?