Kuruluş Osman 132. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 132. bölüm tekrarı izle! İşte bölüm özeti...

Kuruluş Osman dizisinin 132. bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dizinin bu bölümü, gerilim, mücadele ve sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyicileri büyülemeyi başardı. Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicilere tarihi bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri, büyük bir merakla bekleniyor ve izleyicileri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.

KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM ÖZETİ Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya! Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır? Cerkutay'ın dönüşü! Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır? KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM İZLEME LİNKİ: https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/132-bolum/izle