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Kuruluş Osman 132. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 132. bölüm tekrarı izle! İşte bölüm özeti...

Dizinin 132. bölümünde, Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim giderek yükselir. İkilinin arasındaki anlaşmazlık ve çatışma, dizinin merakla beklenen sahnelerinden biri haline gelir. Osman Bey'in liderlik ve adalet anlayışı, Yakup Bey'in planlarına karşı gelirken, bu gerilim izleyicilere büyük bir heyecan yaşatır. Orhan Bey ve Mehmet Bey, Holofira'nın hain planlarına karşı mücadele etmeye devam ederler. Holofira'nın oyunlarına karşı koymak için cesurca harekete geçen bu karakterler, dizinin kahramanları arasında yer alır. Mücadeleleri, izleyicileri ekrana kilitleyen sahnelerden biridir. Peki Kuruluş Osman 132. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 132. bölüm tekrarı izleme linki sayfamızda. İşte bölüm özeti...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:55 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:55
Kuruluş Osman 132. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 132. bölüm tekrarı izle! İşte bölüm özeti...

Kuruluş Osman dizisinin 132. bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dizinin bu bölümü, gerilim, mücadele ve sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyicileri büyülemeyi başardı. Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicilere tarihi bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri, büyük bir merakla bekleniyor ve izleyicileri ekranlara kilitlemeyi sürdürüyor.

KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya!

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

Cerkutay'ın dönüşü!

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM İZLEME LİNKİ:

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/132-bolum/izle

Osman Bey zafer için neler yapacak?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşanacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

Orhan ve Holofira yüzleşiyor!

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un rekabeti!

Alaeddin'in elindeki hazine haritasını bilen Gonca ne edip haritayı alacağını söyler. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Konya dönüşünde kervansarayda karşılaşırlar. Gonca, hazine haritasını ele geçirebilecek midir?

Alaeddin Bey ve annesi Bala Hatun kavuşuyor!

Alaeddin ve Bala Hatun nihayet kavuşurlar. Bala Hatun, Yakup Bey'in Osman Bey'den biat istediğini söyler. Alaeddin bu haber karşısında ne yapacaktır?

Saadet Hatun neler yapacak?

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun, Uç Pazar'a gelmiştir. Yakup Bey'e yapılan suikast girişimini yeni öğrenen Saadet Hatun'un öfkesi nelere sebep olacaktır?

Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey, cümle beyler ve Yakup Bey'i sarayında ağırlayacaktır. Mehmet ise Yakup Bey Yenişehir'den çıkana kadar pusatlarını hazır tutacaktır. Osman Bey'in beyleri toplamaktaki asıl niyeti nedir? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki soğuk savaş neyle sonuçlanacaktır?


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