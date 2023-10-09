Bu Fahriye başka Fahriye! Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen siyahlar için paylaştı ortalık yıkıldı "Ay olay!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak siyahlar içinde paylaşan Evcen, yine ortalığı sallamasını bildi.
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yine olay yaratan paylaşımlarda bulundu.