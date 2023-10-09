Bu Fahriye başka Fahriye! Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen siyahlar için paylaştı ortalık yıkıldı "Ay olay!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak siyahlar içinde paylaşan Evcen, yine ortalığı sallamasını bildi.