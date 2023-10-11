Hem genç hem güzel... 24 yıldır birlikteler! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan’ın eşi ortaya çıktı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 5. sezonuyla büyük beğeni topluyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna dahil olan oyuncular en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Beşinci sezonda diziye katılan isimlerden biri de Mirza Bahattin Doğan oldu. Doğan dizide Osman Bey'in en büyük rakibi Germiyanoğlu Yakup Bey'i canlandırıyor. Bu nedenle başarılı oyuncunun daha önce yer aldığı yapımlar ve özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı, eşi ve tüm merak edilenler...