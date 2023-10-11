SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hem genç hem güzel... 24 yıldır birlikteler! Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan'ın eşi ortaya çıktı!

Mirza Bahattin Doğan, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. 12 Ekim 1992 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Genç yaşta tiyatro sahnesine adım atan Mirza Bahattin, birçok tiyatro oyununda sahne deneyimi kazandı. Mirza Bahattin Doğan'ın televizyon kariyeri ise "Kuruluş Osman" dizisiyle büyük bir çıkış yapmasıyla başladı. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatıyor, ve Mirza Bahattin Doğan burada "Yakup Bey" karakterini canlandırıyor. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 13:04 Güncelleme 12 Ekim 2023, 13:04
Hem genç hem güzel... 24 yıldır birlikteler! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan’ın eşi ortaya çıktı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 5. sezonuyla büyük beğeni topluyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna dahil olan oyuncular en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Beşinci sezonda diziye katılan isimlerden biri de Mirza Bahattin Doğan oldu. Doğan dizide Osman Bey'in en büyük rakibi Germiyanoğlu Yakup Bey'i canlandırıyor. Bu nedenle başarılı oyuncunun daha önce yer aldığı yapımlar ve özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı, eşi ve tüm merak edilenler...

BAHATTİN MİRZA DOĞAN'IN EŞİ ORTAYA ÇIKTI!

"Kuruluş Osman" dizisinin 5. sezonunda kadroya dahil olan Mirza Bahattin Doğan karakterini canlandıran başarılı oyuncu, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarına özel hayatından kesitler sunuyor.

Yakup Bey karakteriyle dikkat çeken yetenekli oyuncu dizinin setinden ve oyuncu arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlardan kareleri paylaşarak hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Ünlü oyuncu eşiyle romantik bir anlarını ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bu özel an, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Doğan'ın birçok takipçisi yaptığı yorumlarla eşi Çağıl Taşbaşı Doğan'a iltifat yağdırdı.

MİRZA BAHATTİN DOĞAN KİMDİR?

7 Ağustos 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mirza Bahattin Doğan, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Mirza Bahattin Doğan, tiyatronun yanı sıra 2002 yılından itibaren çok sayıda dizi ve yapımda rol aldı.

2015-2017 arası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle hafızalara kazınan Doğan, Kuruluş Osman'da Yakup Bey karakterini canlandırdı. Mirza Bahattin Doğan şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Yakup Bey karakteriyle gündeme geliyor.

MİRZA BAHATTİN DOĞAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Mehmetçik Kut'ül Amare (Ömer, TV Dizisi 2018)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi Selim, 2015-2017)

Kukuriku - Kadın Krallığı (Babaruhi, Sinema Filmi 2010)

Pusat (Pehlivan, TV Dizisi 2007)

Pars Narkoterör (TV Dizisi Mersinli, 2007)

Hırçın Kız (Levent, TV Dizisi 2007)

Melekler Adası (Enver, TV Dizisi 2004)

Çekirdek Aile (Korkut, TV Dizisi 2002)

Zeybek Ateşi (Sefer Kaptan, TV Dizisi 2002)


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’dan canlı yayın
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA