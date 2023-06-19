Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam bu akşam yok mu, NEDEN? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu hakkında yeni karar verildi. 19 Haziran 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almayan dizinin final mi olduğu merakla araştırılır oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Yeşil Deniz Milenyum adlı dizi izleyicilerle buluşacak. Ardından da UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler maçı ekranlara gelecek.
Alparslan Büyük Selçuklu'nun 60. bölümünün ise önümüzdeki hafta Pazartesi yayınlanması bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2023
16.30 Diriliş Ertuğrul
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yeşil Deniz Milenyum
21.45 UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler
23.45 Alparslan Büyük Selçuklu (Tekrar)