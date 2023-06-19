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    • 19.06.2023 19:27
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    Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam bu akşam yok mu, NEDEN? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Alparslan Büyük Selçuklu final mi oldu, bu akşam yok mu, neden yok sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Her Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor. Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı dizi hakkında kötü haber geldi. İşte 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı!

    Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam bu akşam yok mu, NEDEN?

    TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu hakkında yeni karar verildi. 19 Haziran 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almayan dizinin final mi olduğu merakla araştırılır oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Yeşil Deniz Milenyum adlı dizi izleyicilerle buluşacak. Ardından da UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler maçı ekranlara gelecek.

    Alparslan Büyük Selçuklu'nun 60. bölümünün ise önümüzdeki hafta Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2023

    16.30 Diriliş Ertuğrul

    19.00 Ana Haber

    19.55 İddiaların Aksine

    20.00 Yeşil Deniz Milenyum

    21.45 UEFA EURO Elemeleri Türkiye Galler

    23.45 Alparslan Büyük Selçuklu (Tekrar)

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

        Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi?

        Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye'yi ikna edebilecek mi?

        Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani'ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan'ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak.

        Leon, Alparslan'ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan'ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk'ün olacak.
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        Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam bu akşam yok mu, NEDEN? 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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