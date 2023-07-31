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ÜVEY ANNE dizisi gerçek hikaye mi? İşte yayın tarihi ve saati... Üvey Anne dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi üvey anne için araştırmalar hızlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler diziyi büyük bir ilgiyle beklemeye koyuldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Üvey Anne dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusu yer alıyor.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:04 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:04
ÜVEY ANNE dizisi gerçek hikaye mi? İşte yayın tarihi ve saati... Üvey Anne dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi üvey anne için araştırmalar hızlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler diziyi büyük bir ilgiyle beklemeye koyuldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Üvey Anne dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusu yer alıyor. Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi oyuncuların yer aldığı yapım için detaylar araştırılıyor. Bu akşam ATV ekranlarında yerini alacak dizi için tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte Üvey Anne dizisi konusu, kadrosu ve tüm detaylar...

ÜVEY ANNE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu.

Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı. Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

Ama şimdi çok yakından tanıdığı Faruk Gencer, bu açığı kapatması için eşi bulunmaz bir fırsattı! Evet Serap'ın hayalinde üç çocuklu bir adamla evlenmek yoktu fakat bu sonraki meseleydi.

Şimdi Serap, ölen eşine ve çocuklarına çok bağlı olan bu adamın sadece evine değil kalbine de girmeli, Serap Gencer olmalıydı. Ancak Serap'ın hesaba katmadığı engeller vardı. Faruk'un büyük kızı Nisan, engel olamadığı kalp atışlarının mimarı Cem ve Efsun'un yakın arkadaşı İpek!

ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı. Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

ÜVEY ANNE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hazal Filiz Küçükköse - Serap Kutlu

Kutsi - Faruk Gencer

Aslı Tandoğan - İpek Zengin

Ezgi Şenler - Nisan Gencer

Ayşegül Günay - Mürvet Kutlu

Hakan Eratik - Mete Sönmez

Bengü Ergin - Efsun Gencer

Nehir Gökdemir - Naz Gencer

Emir Kaan Özkan - Ömer Gencer

Emin Günenç - Cem Öztürk

ÜVEY ANNE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Üvey Anne dizisi gerçeke bir hikayeden esinlenen konuyu ele alıyor.


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