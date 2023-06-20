ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle büyük beğeni topladı! İşte Üvey Anne 1. bölümde yaşananlar...

ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse'nin üstlendiği dizi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.
ÜVEY ANNE'NİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için Londra'ya gitti, tedavi sürecini bitirdikten sonra evine dönerken son kez doktorla görüştü ve hastalığın çok ilerlediğini yapılacak bir şey kalmadığını duydu.
Efsun, Londra'dan eve dönerken Bodrum'da evinin yakınında hayatını kaybetti. Bu arada Serap cenaze için geldi. Faruk, cenaze töreninden sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki evine dönme kararı verdi.