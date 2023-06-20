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    • 20.06.2023 11:00
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    • 20.06.2023 11:00
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    ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle büyük beğeni topladı! İşte Üvey Anne 1. bölümde yaşananlar...

    Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam izleyici ile buluştu. Gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyenleri derinden etkileyen Üvey Anne, birinci bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İşte ilk bölümde yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Üvey Anne ilk bölümüyle büyük beğeni topladı!

    ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse'nin üstlendiği dizi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

    ÜVEY ANNE'NİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için Londra'ya gitti, tedavi sürecini bitirdikten sonra evine dönerken son kez doktorla görüştü ve hastalığın çok ilerlediğini yapılacak bir şey kalmadığını duydu.

    Efsun, Londra'dan eve dönerken Bodrum'da evinin yakınında hayatını kaybetti. Bu arada Serap cenaze için geldi. Faruk, cenaze töreninden sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki evine dönme kararı verdi.

        Piraye Hanım torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftan diye düşündü. Serap, asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemedi ancak teklifi kabul etti.

        Serap aileyle birlikte İstanbul'a döndü ve Faruk'un malikânesine yerleşti. Bu fırsatın bulunmaz bir nimet olduğunu düşündü ve Faruk'la arasında yakınlaşma olması için planlar yaparak evin en küçük oğlu Ömer'i kullanmaya başladı.

        Faruk eve geldiği sırada Ömer'in yanına giderken uyuma taklidi yaptı ve Faruk'un bu şefkat dolu yaklaşımdan etkileneceğini düşündü.
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        Haberler Televizyon ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle büyük beğeni topladı! İşte Üvey Anne 1. bölümde yaşananlar...
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