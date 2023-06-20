ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle büyük beğeni topladı! İşte Üvey Anne 1. bölümde yaşananlar...

Piraye Hanım torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftan diye düşündü. Serap, asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemedi ancak teklifi kabul etti.