Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 12.06.2023 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 17:23
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE – 12 Haziran 2023 | Günler sonra beklenen ameliyata giren Tuncay'ın son durumu ne?

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün milyonlar ekran başına kilitlenecek. Günler sonra Tuncay beklenen ameliyata girdi. Tuncay'ın son durumu ne? Hacer stüdyoya gelecek mi? Canlı yayında büyük yüzleşme... Özge'nin kocası velayeti kendisinde olan oğulları Metehan'ı kaçırıyor. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE

    Günler sonra Tuncay beklenen ameliyata girdi. Tuncay'ın son durumu ne?

    Hacer stüdyoya gelecek mi? Canlı yayında büyük yüzleşme...
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        PKK medyası da Kılıçdaroğlu’nu sattı!
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE – 12 Haziran 2023 | Günler sonra beklenen ameliyata giren Tuncay'ın son durumu ne?
            loading
            SON DAKİKA