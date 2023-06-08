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Haberler Magazin Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı: "Şoke oldum" ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı: "Şoke oldum" ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı, "Bir an şoke oldum" yorumları havada uçuştu. ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı. Hafta içi her gün 16:20'de ATV ekranlarında Esra Erol'da programını sunan başarılı isim sürpriz yaptı. Daha önce de dizilerde gördüğümüz Esra Erol Aldatmak dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor.

08.06.2023 14:32 - Son Güncelleme: 08.06.2023 14:35
Esra Erol’u dizide görenler şaştı kaldı: Şoke oldum ATV’de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı. ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı.

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Esra Erol’u dizide görenler şaştı kaldı: Şoke oldum ATV’de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Esra Erol’u dizide görenler şaştı kaldı: Şoke oldum ATV’de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan diziye Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri konuk oluyor. Çekimleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan bölümde başarılı sunucu 'Esra Erol'da yer aldı.

Esra Erol’u dizide görenler şaştı kaldı: Şoke oldum ATV’de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Sevilen sunucu Aldatmak'ın yeni bölümünde hayranlarının karşısına çıkacak. Erol, reyting rekortmeni programını bu kez 'Aldatmak' için sunacak.

Esra Erol’u dizide görenler şaştı kaldı: Şoke oldum ATV’de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı

Tarık'ı zor durumda bırakmak için Esra Erol'un programına katılan Yeşim, yaşadığı her şeyi anlatarak herkesi şaşırtacak.

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