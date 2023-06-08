Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı: "Şoke oldum" ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı
Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı, "Bir an şoke oldum" yorumları havada uçuştu. ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı. Hafta içi her gün 16:20'de ATV ekranlarında Esra Erol'da programını sunan başarılı isim sürpriz yaptı. Daha önce de dizilerde gördüğümüz Esra Erol Aldatmak dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor.
08.06.2023 14:32 - Son Güncelleme: 08.06.2023 14:35
Esra Erol'u dizide görenler şaştı kaldı. ATV'de boy gösteren Esra Erol Aldatmak dizisi 34. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı.