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    • 12.06.2023 18:30
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    • 12.06.2023 18:31
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    Maviye Sürgün konusu ne, oyuncuları kimler? Maviye Sürgün dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Nerede çekiliyor?

    Yeni dizi Maviye Sürgün hakkında araştırmalar hızlandı. Başrollerini Caner Cindoruk ve Damla Sözmez'in paylaştığı Maviye Sürgün'ün oyuncu kadrosunda Bülent Şakrar, Ruhi Sarı, Ayça Erturan gibi isimler de yer alıyor. Peki Maviye Sürgün konusu ne? Maviye Sürgün gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Nerede çekiliyor? İşte oyuncuları ve karakterleri.

    Maviye Sürgün konusu ne, oyuncuları kimler?

    Maviye Sürgün konusu ne, oyuncuları kimler sorusu, dizinin ilk bölümünün başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi dikkat çekti. Peki Maviye Sürgün dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Maviye Sürgün nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu, konusu ve diğer merak edilenler.

    MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    ALİ (CANER CİNDORUK)

    DEFNE (DAMLA SÖNMEZ)

    OZAN (SERKAN ALTUNORAK)

    HASAN YEL (BÜLENT ŞAKRAK)

    ZEHRA UNCU (AYÇA ERTURAN)

    SERHAT (RUHİ SARI)

    SALİH (HAKAN SALINMIŞ)

    DENİZ GENCER YAKUT (GÖKŞEN ATEŞ)

    AZRA (MİNA KOYUNCULAR)

    ARDA (YAMAN ARSLAN)

        MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

        Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.

        Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

        "Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır"

        MAVİYE SÜRGÜN NEREDE ÇEKİLDİ?

        Maviye Sürgün dizisi çekimleri Muğla ilinin Marmaris ilçesinde Selimiye mahallesinde gerçekleşiyor. Deniz kenarı mahalle yat limanına ev sahipliği yapıyor.
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        Haberler Televizyon Maviye Sürgün konusu ne, oyuncuları kimler? Maviye Sürgün dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Nerede çekiliyor?
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