Maviye Sürgün konusu ne, oyuncuları kimler? Maviye Sürgün dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Nerede çekiliyor?

Maviye Sürgün konusu ne, oyuncuları kimler sorusu, dizinin ilk bölümünün başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi dikkat çekti. Peki Maviye Sürgün dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Maviye Sürgün nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu, konusu ve diğer merak edilenler.
MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
ALİ (CANER CİNDORUK)
DEFNE (DAMLA SÖNMEZ)
OZAN (SERKAN ALTUNORAK)
HASAN YEL (BÜLENT ŞAKRAK)
ZEHRA UNCU (AYÇA ERTURAN)
SERHAT (RUHİ SARI)
SALİH (HAKAN SALINMIŞ)
DENİZ GENCER YAKUT (GÖKŞEN ATEŞ)
AZRA (MİNA KOYUNCULAR)
ARDA (YAMAN ARSLAN)