60 günlük evliliğin bedeli ağır oldu! 70 yaşındaki Mehmet Amca "Karım evliymiş" deyip çareyi Esra Erol’da aradı! Eşinin itirafı şoke etti

Mehmet Eser, 45 yıllık eşinin vefatının ardından yeniden yuva kurmak istedi. 70 yaşındaki adamın yolu Hacer Eser ile kesişti ve ikinci kez nikah masasına oturdu.
Ancak işler Mehmet Eser'in umduğu gibi gitmedi. "Hacer ile evlendim başıma gelmeyen kalmadı" diyen Mehmet Bey, bunun üzerine Esra Erol'da programına başvurdu ve başarılı sunucudan yardım istedi.
Boşanmak istediğini dile getiren Mehmet Bey, yaşadıklarını anlattı. Arkadaşı aracılığıyla Hacer Hanım ile tanıştığını belirten Mehmet Bey, "Yatalak annesi vardı. Tanışmaya gittiğimizde fenalaştı, hastaneye götürdük. Aynı gece vefat haberini aldık. Hacer'in kardeşleriyle annesini defnettik" diyerek tanışma hikayesini anlattı. "Canım, cicim derken nasıl başladık fark edemedim" diyen Mehmet Bey, Hacer Hanım'ın zoruyla evlendiğini de sözlerine ekledi.