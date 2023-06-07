60 günlük evliliğin bedeli ağır oldu! 70 yaşındaki Mehmet Amca "Karım evliymiş" deyip çareyi Esra Erol’da aradı! Eşinin itirafı şoke etti

BAŞKASIYLA EVLİ ÇIKTI!

Mehmet Bey, "Hacer bir gün bana 'Eski eşim dava açtı, gideceğim' dedi. Onu adliyeye götürdüm. Ben içeri girmedim. Ne oldu diye sorduğum da 'Boşandık' dedi. Biz o sürede düğün arifesindeydik, evlilik kararı almıştık. Evli olduğunu orada öğrendim" ifadelerini kullandı.