Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.06.2023 19:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 19:54
    ABONE OL

    60 günlük evliliğin bedeli ağır oldu! 70 yaşındaki Mehmet Amca "Karım evliymiş" deyip çareyi Esra Erol’da aradı! Eşinin itirafı şoke etti

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 70 yaşındaki Mehmet Eser, 2 ay evli kaldığı Hacer Eser tarafından kandırıldığını belirterek “Boşanmak istiyorum” dedi. “Karım evliymiş” diyen Mehmet Bey, başından geçenleri anlattı. Canlı yayına bağlanan Hacer Eser ise itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karım evliymiş deyip çareyi Esra Erol’da aradı!

    Mehmet Eser, 45 yıllık eşinin vefatının ardından yeniden yuva kurmak istedi. 70 yaşındaki adamın yolu Hacer Eser ile kesişti ve ikinci kez nikah masasına oturdu.

    Ancak işler Mehmet Eser'in umduğu gibi gitmedi. "Hacer ile evlendim başıma gelmeyen kalmadı" diyen Mehmet Bey, bunun üzerine Esra Erol'da programına başvurdu ve başarılı sunucudan yardım istedi.

    Boşanmak istediğini dile getiren Mehmet Bey, yaşadıklarını anlattı. Arkadaşı aracılığıyla Hacer Hanım ile tanıştığını belirten Mehmet Bey, "Yatalak annesi vardı. Tanışmaya gittiğimizde fenalaştı, hastaneye götürdük. Aynı gece vefat haberini aldık. Hacer'in kardeşleriyle annesini defnettik" diyerek tanışma hikayesini anlattı. "Canım, cicim derken nasıl başladık fark edemedim" diyen Mehmet Bey, Hacer Hanım'ın zoruyla evlendiğini de sözlerine ekledi.

        Nikah günün Hacer Hanım'la sıkıntı yaşadığını ve düğün sürecindeki masrafları fazla bulduğunu belirten Mehmet Bey, "Nikah zamanı içindeki ses 'evlenme' dedi" ifadelerini kullandı.

        "BİR GÜN BANA YEMEK YAPMADI"
        Mehmet Bey, eşinin 55 yaşında olduğunu belirterek "Bir gün bana yemek yapmadı. Evi temizlemesi için yardımcı kadın getirtiyordum. Benim yaptığım temizliği beğenmiyordu, kendisi de yapmıyordu" şeklinde konuştu.

        Maddi olarak da sıkıntı yaşadığını dile getiren Mehmet Bey, "Hacer için tarlamı, traktörümü sattım" dedi.

            BAŞKASIYLA EVLİ ÇIKTI!
            Mehmet Bey, "Hacer bir gün bana 'Eski eşim dava açtı, gideceğim' dedi. Onu adliyeye götürdüm. Ben içeri girmedim. Ne oldu diye sorduğum da 'Boşandık' dedi. Biz o sürede düğün arifesindeydik, evlilik kararı almıştık. Evli olduğunu orada öğrendim" ifadelerini kullandı.

            Hacer Hanım'ın eski eşinin yakınlarının kendisine ulaştığını dile getiren Mehmet Bey, "Eski eşinin çocukları bana ulaştı ve 'Biz babamızı zor kurtardık, sen de başını yakma' dediler. Ancak ben dinlemedim" şeklinde konuştu.

            HACER ESER'DEN ŞOKE EDEN İTİRAF!
            Esra Erol'da canlı yayınına telefonla bağlanan Hacer Hanım, Esra Erol'un "Eşiniz, dostunuz neden size eş bulmak için kendilerini heba ediyorlar? Sen bekar duramaz mısın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar
                Haberler Televizyon 60 günlük evliliğin bedeli ağır oldu! 70 yaşındaki Mehmet Amca "Karım evliymiş" deyip çareyi Esra Erol’da aradı! Eşinin itirafı şoke etti
                    loading
                    SON DAKİKA