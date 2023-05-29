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    • 29.05.2023 17:57
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    • 29.05.2023 18:59
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE – 29 Mayıs 2023 | Yeliz Hanım kaç kişiyi daha dolandırdı?

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün milyonlar ekran başına kilitlenecek. Suzan'ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Yıldız ile ilgili büyük gelişme! Yeliz Hanım kaç kişiyi daha dolandırdı? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da.

    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV ESRA EROL İZLE

    Suzan'ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Yıldız ile ilgili büyük gelişme!

    Yeliz Hanım kaç kişiyi daha dolandırdı?
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    Doğru adam yola devam!
    Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE – 29 Mayıs 2023 | Yeliz Hanım kaç kişiyi daha dolandırdı?
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