2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! "Babama benziyorum" diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, geçen günlerde programında oğlu Ömer Erol'u ağırlamış ve anne-oğul arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurmuştu. Baba Ali Özbir ise o anları Instagram hesabında yayınlayarak kahkahaya boğulmuştu. Sempatik ve sevimli halleriyle büyük beğeni toplayan Ömer Erol, bu kez annesiyle sandık başında görüntülendi. Esra Erol, oğluyla oy atmaya gitti ve o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
28.05.2023 18:04 - Son Güncelleme: 28.05.2023 18:04
Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.