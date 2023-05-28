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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! "Babama benziyorum" diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! "Babama benziyorum" diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, geçen günlerde programında oğlu Ömer Erol'u ağırlamış ve anne-oğul arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurmuştu. Baba Ali Özbir ise o anları Instagram hesabında yayınlayarak kahkahaya boğulmuştu. Sempatik ve sevimli halleriyle büyük beğeni toplayan Ömer Erol, bu kez annesiyle sandık başında görüntülendi. Esra Erol, oğluyla oy atmaya gitti ve o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

takvim.com.tr
28.05.2023 18:04 - Son Güncelleme: 28.05.2023 18:04
2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! Babama benziyorum diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, 2011'de İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer Erol'u kucağına aldı. 2 çocuk annesi Erol, geçen günlerde ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında küçük oğlu Ömer'i ağırladı.

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2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! Babama benziyorum diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! Babama benziyorum diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! Babama benziyorum diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğluna bakın! Babama benziyorum diyen Ömer Erol ilgi odağı oldu! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

Ali Özbir ise o anları "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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