Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi hakkında flaş karar verildi. Peki YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU? Yasak Elma bu hafta neden yok, yeni bölüm saat kaçta? FİNAL bölümü ne zaman?