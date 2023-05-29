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    • 29.05.2023 20:20
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    • 29.05.2023 20:26
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    YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU? Yasak Elma bu hafta neden yok, yeni bölüm saat kaçta? FİNAL bölümü ne zaman?

    Yasak Elma bu akşam yok mu, neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma bitti mi, final bölümü ne zaman? şeklindeki sorular diziseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dizi Yasak Elma hakkında flaş gelişme! İşte detaylar.

    YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi hakkında flaş karar verildi. Peki YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU? Yasak Elma bu hafta neden yok, yeni bölüm saat kaçta? FİNAL bölümü ne zaman?

    YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yasak Elma dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yapılan açıklamaya göre dizinin final bölümü 5 Haziran Pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanacak.

    Bu akşam İstanbul'un fetih yıldönümü olması nedeniyle Fetih 1453 isimli yerli sinema filmi yayın akışına eklendi.

    YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yıldız, Ender, Handan, Caner ve Emir peşlerindeki adamlardan kurtulmaya çalışırlarken bulundukları durumu kimsenin duymasını istemezler. Geri döndüklerinde düğün hazırlıkları başlar. Ender ve Yıldız ise, ilk başta Ender'in Yıldız'a yaptığı teklifin etkilerini konuşup, birbirleri olmasaydı, hayatlarının nasıl olacağının varsayımını yaparlar.
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    Doğru adam yola devam!
    Haberler Televizyon YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU? Yasak Elma bu hafta neden yok, yeni bölüm saat kaçta? FİNAL bölümü ne zaman?
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