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    • 29.05.2023 17:13
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    • 29.05.2023 17:16
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    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLE! Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam yok mu, neden yok? 29 Mayıs ATV yayın akışı

    Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden yok merak ediliyor. 29 Mayıs 2023 Pazartesi ATV yayın akışına bakanlar hemen internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? Bir Küçük Gün Işığı final bölümü hangi hafta? Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm canlı izleme ekranı! Kesintisiz, full, HD...

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hakkında araştırmalar hızlandı. ATV'nin sevilen dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinin final bölümü için tarih verildi. Peki Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam yok mu, neden yok? İşte 29 Mayıs ATV yayın akışı ve BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI!

    29 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
    22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
    00:00 Ben BU Cihana Sığmazam

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü olması nedeniyle ATV'de bu akşam Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ekrana gelecek. Bir Küçük Gün Işığı dizisi final bölümü ise 5 Haziran Pazartesi akşamı yayımlanacak.

    DİZİNİN DİĞER BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

        34. BÖLÜM ÖZETİ

        "Herkesin Hikayesi Gizli Bir Yara"

        Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır.

        Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar. Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler.

        Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar.

        Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif'in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan'a, Dila'yla ilgili gerçeği açıklar.

        Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…
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        Haberler Televizyon BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLE! Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam yok mu, neden yok? 29 Mayıs ATV yayın akışı
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