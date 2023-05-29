BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLE! Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam yok mu, neden yok? 29 Mayıs ATV yayın akışı

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü olması nedeniyle ATV'de bu akşam Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ekrana gelecek. Bir Küçük Gün Işığı dizisi final bölümü ise 5 Haziran Pazartesi akşamı yayımlanacak.

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