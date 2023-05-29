BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLE! Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam yok mu, neden yok? 29 Mayıs ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hakkında araştırmalar hızlandı. ATV'nin sevilen dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinin final bölümü için tarih verildi. Peki Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam yok mu, neden yok? İşte 29 Mayıs ATV yayın akışı ve BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI!
29 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
00:00 Ben BU Cihana Sığmazam
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bir Küçük Gün Işığı final bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü olması nedeniyle ATV'de bu akşam Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ekrana gelecek. Bir Küçük Gün Işığı dizisi final bölümü ise 5 Haziran Pazartesi akşamı yayımlanacak.
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